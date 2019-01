Foreslår å slå sammen fødeavdelinger og sengeposter

Nyheter

På eit møte med tillitsvalgte tirsdag, la administrasjonen i Helse Møre og Romsdal fram forslag om å slå sammen sengeposter i Ålesund og Molde, og samtidig slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, melder NRK Møre og Romsdal.

Det ligger også inne forslag om endringer i psykiatrien, der nedlegging av sengepost på det distriktspsykiatriske senteret på Sjøholt allerede er kjent.

Advarer mot kutt i psykisk helsevern for barn og unge Psykologtillitsvalgt advarer mot at å sette sammenslåing av fødeavdelinger opp mot tilbud innen psykisk helse til barn og unge.

Ifølge NRK Møre og Romsdl kan flere behandlingstilbud også komme til å bli overført til institusjoner utenfor Helse Møre og Romsdal. Forslagene som ble lagt fram for de tillitsvalgte i dag skal føre til reduksjon i drifta som tilsvarer 200 årsverk.

Etter det Sunnmørsposten kjenner til er det også forslag om å spare inn på såkalt «out-sourcing» på sjukehusa, som for eksempel rengjøring og kioskdrift.

– Helseforetaket må legge fram god plan i januar Det vil være opp til Helse Møre og Romsdal å foreslå hvordan kutt på 200 årsverk kan gjennomføres.

Ida Monn Birkhaug, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening ønsker ikke nå å si noe om det konkrete innholdet i tirsdagens møte med ledergruppa i Helse Møre og Romsdal.

- Det jeg kan si er at vi har hatt et godt møte i dag. Og at dette skal følges opp med samarbeidsrådsmøter i hver enkelt klinikk de kommende dagene. Og så skal vi jobbe videre for å forsøke å finne tiltak, sier Monn Birkhaug i Romsdals Budstikke.

Noe lignende sier foretakstillitsvalgt for overlegene, John Kristian Høye til NRK Møre og Romsdal. Der uttrykker han lettelse over at det ikke blir foreslått enda større strukturelle grep, ifølge NRK.

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim bekrefter overfor Rbnett at foretaksledelsen har hatt møte med foretakstillitsvalgte fra hele fylket i dag, men vil ikke gå inn på konkrete forslag som var tema.

- Vi legger fram forslag for å følge opp sparekravet fra desembermøtet, men ingenting er besluttet. Vi har nå på gang en rekke møter også med tillitsvalgte ute i klinikkene, i forkant av at papirene til styremøtet skal utsendes 17. januar, sier Kvalheim.

Hun viser til følgende uttale fra adm.dir. Espen Remme om prosessen:

Adm.dir. Espen Remme kommer med denne generelle uttalen i forbindelse med prosessen:

- Helse Møre og Romsdal arbeider nå med oppfølging av styrevedtaket om nedbemanning fra 4. desember. I alle deler av organisasjonen blir det sett på hvilke mulige tiltak som kan vurderes som aktuelle, og hva en oppnår faglig og økonomisk ved å gjøre det.

Dette er noe vi arbeider bredt med nå, og naturlig nok er det omfattende møtevirksomhet på mange nivå i organisasjonen vår i forbindelse med dette, i tida fram mot det ekstraordinære styremøtet den 24. januar, sier Remme.