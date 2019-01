Etter mange år i utlandet skal hun formidle kunst fra Plassen

Nyheter

Ingeborg Prøis Bodzioch, som opprinnelig er fra Stavanger, starter i åremålsstilling som ny daglig leder i mars 2019.

– Vi er meget fornøyd med, og glad for, at Ingeborg har takket ja til stillingen, og ser frem til å ha henne på laget, både i vår institusjon, og som engasjert dialogpartner med de andre institusjonene på Plassen. Det er med stor glede vi ønsker henne velkommen, uttaler Ine Harrang, styreleder MRK i en pressemelding.

Ine Harrrang viser til at den nye daglig lederen har en spennende og relevant kunst og kulturbakgrunn.

– Foruten å være kunstutdannet på masternivå, har hun både kunsthistorie og filosofi fra velrennomerte europeiske universitet. Vi synes også det er interessant at hun har bodd utenfor Norge i to tiår. Dette gir et litt annet blikk på både kunstscenen og landet vårt for øvrig, mener Harrang.

Ingeborg Prøis Bodzioch flyttet hjem til Norge for et par år siden, og siden har hun hatt stilling som museumspedagog ved kunstmuseet i Nord-Trøndelag.

Nåværende daglig leder ved Møre og Romsdal kunstnersenter, Kristin Mandt Heim, har valgt andre arbeidsoppgaver etter 7 år ved senteret.

Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og eies av foreningene Bildende Kunstnere Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM). MRK holder til i kulturbygget Plassen midt i Molde sentrum.

Kunstsenteret arbeider for å formidle kunst av høy kvalitet til et bredt publikum og har som mål å stadig presentere utstillinger som engasjerer, overrasker og fascinerer besøkende, samt administrative oppgaver i tilknytning til formidling av billedkunst og kunsthåndverk i fylket , og skape og formidler oppdrag for billedkunstnere og kunsthåndverkere.