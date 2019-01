Nyheter

Libya-rapport

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide redegjør i Stortinget om rapporten fra Libya-utvalget, som gjennomgikk det norske bidraget til krigen.

Ifølge rapporten var det «åpenbart at andre allierte hadde regimeendring som mål, og at norske myndigheter kjente til dette».

Ungdomsledere til Granavolden

Lederne i Unge Høyre, FpU, Unge Venstre og KrFU er invitert til lunsjmøte på Granavolden der de fire moderpartiene forhandler om Kristelig Folkepartis mulige inntreden i Erna Solbergs regjering.

Våpeneksport

Stortinget behandler en melding om norsk våpeneksport. Redd Barnas landdirektør i Jemen, Tamer Kirolos, er i Norge og skal være til stede på Stortinget. Han ber om stans i all eksport av militært materiell til krigen i landet.

Sikkerhetsrådet diskuterer Kongo

FNs sikkerhetsråd diskuterer situasjonen i Kongo, etter at det ble holdt valg i landet i desember. De foreløpige valgresultatene skulle vært klare i helgen, men er utsatt.

Kongolesiske myndigheter stengte internett etter valget for å unngå «folkelig opprør» mens valgkommisjonen teller stemmene.

Ny bok fra Malala

Fredsprisvinner Malala Yousafzai lanserer bok om flyktninger. Boken har fått tittelen «We Are Displaced».

Pakistanske Yousafzai ble kjent for verden i 2009 gjennom en blogg der hun blant annet kjempet for jenters rett til skolegang. I 2012 overlevde hun et taliban-attentat, og to år senere mottok hun Nobels fredspris.