Måtte returnere til kai under berging av KNM Helge Ingstad

Værforholdene på havaristedet der KNM Helge Ingstad ligger har vært gode det siste døgnet, og den havarerte fregatten har ligget rolig, opplyser Sjøforsvaret.

Men det er varslet kraftig vind i området, og lekteren som har ligget ved siden av havaristen, har nå returnert til kai, opplyser Sjøforsvaret mandag.

– Arbeidet med å trekke løftekjettinger under havaristen har pågått gjennom helgen. Vi har nå fått ytterligere to kjettinger under skroget. Kranlekteren Rambiz returnerte i morgentimene mandag tilbake til Hanøytangen siden det er varslet kraftig vind i området ved havaristen, opplyser Forsvaret.

Søndag lå Rambiz fortøyd på utsiden av fregatten og bisto sammen med dykkere i å trekke de siste løftekjettingene under skroget.

Forsvarsmateriell har håp om at hevingen av KNM Helge Ingstad kan begynne i midten av januar. Det skyldes at etaten skal være nær ved å løse problemet med at deler av fregatten ligger på havbunnen, skrev Bergens Tidende lørdag.

– Om vi nærmer oss en løsning og hva den eventuelt blir, kan jeg ikke si noe om. Hevingen skjer når all detaljplanlegging er på plass og været er bra, sier kommunikasjonsrådgiver Vigdis Hvaal i Forsvarsmateriell.

Fregatten ligger under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor. De siste ukene har Forsvaret jobbet med å sikre skipet og gjøre det klart til å bli hevet.