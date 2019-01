Disse vil ha fylkesmannjobben

Nyheter

Else May Botten er allerede utnevnt til ny fylkesmann i Møre og Romsdal. Ap-politikeren må imidlertid sitte på Stortinget fram til høsten 2021. Derfor må noen ta over jobben midlertidig de tre neste åra.

To personer har søkt på jobben, Rigmor Brøste (53) og Thorbjørn Gaarder (63).

Brøste har allerede vært fungerende fylkesmann siden årsskiftet. Da Lodve Solholm gikk av med pensjon nyttårsaften. Hun har vært assisterende fylkesmann siden 2011 og før det rådmann i Nesset kommune.

Thorbjørn Gaarder titulerer seg ofte som Chief Credit Officer i søknadene sine. Oslo-mannen ifølge Dagbladet jusutdannet fra Geneve i Sveits og blir ofte omtalt som Norges ivrigste jobbsøker.

Gaarder har tidligere blant annet søkt på stillinger som politimester i Oslo, skattedirektør, direktør for Helse Sør-Øst, generalsekretær i Norsk Presseforbund og sjef for Brønnøysundregisteret.