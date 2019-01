Antall konkurser økte med nær 50 prosent

Nyheter

MOLDE: Det går fram av statistikken i Brønnøysundregistrene.

Flest konkurser var det i Molde, med 22. I Vestnes var det åtte, i Rauma fem og i Nesset to, mens det i Gjemnes, Eide og Midsund var en i hver kommune. I Sandøy og Aukra var det ingen konkurser i 2018. Blant de større konkursene er Opstad Offshore og Spectra Marine AS i Molde, HTL Elektro AS i Fræna og Heistad Brønnboring AS i Rauma.

Opstad størst

Konkursen i de tre selskapene til offshorerederiet Opstad i Molde var den desidert største, med tap på anslagsvis 75 millioner kroner.

– Mitt inntrykk sammenfaller med statistikken, som viser at det har vært en betydelig økning i antall konkurser i 2018, sier advokat Erik Wold i advokatfirmaet Wold & Co, som er en av de mest brukte bostyrerne i Romsdal.

Når det gjelder konkursen i Opstad Offshore AS og de to andre selskapene i systemet, går fristen for å melde krav ut den 14. januar. Den 23. januar er det berammet skiftesamling.

– Opstad-konkursen er litt betegnende. Vi ser at konkurstallene nå stiger etter utfordringa oljebransjen har hatt de siste åra. En del bedrifter greier seg ei stund. Så ser en at først når stormen er ridd av, får en konkursoppsvinget. Det har tært for mye på en del selskap gjennom flere år. Opstad er et eksempel på det. Sjøl om markedet nå begynner å bli bedre, er det for seint, sier Erik Wold.

Han sier at det er mindre konkurser det er flest av.

– Er det stort sett ryddige konkurser – eller er det mange som blir oversendt påtalemyndigheten?

– Nei, i den seinere tid har det stort sett vært ryddige konkurser jeg har hatt befatning med, sier Erik Wold.

Mange småkonkurser

Advokat Anna Reistad i advokatfirmaet Øverbø Giørtz, som også er en mye brukt bostyrer, bekrefter at det er mange mindre konkurser.

Hun er bostyrer for Spectra Marine AS, som er den største for hennes del i fjor.

– Ellers har det vært mange småselskap som har gått konkurs jeg har hatt, sier Anna Reistad.

Hun sier de aller fleste konkursene er ryddige.

– Jeg har ett bo fra 2018 som antakeligvis blir oversendt til påtalemyndigheten, Det har vært et ryddig år. Det er noen virksomheter som ikke har kommet så langt – og andre har nærmet seg avslutning før vi har fått dem, sier Anna Reistad.