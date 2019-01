Dette skjedde natt til søndag

Nyheter

Fyllebråk og slagsmål

Politiet har rykket ut til mange slåsskamper og meldinger om bråk over hele landet natt til søndag.

I Stavanger ble en mann i slutten av 20-årene pågrepet for knivtrusler etter at han så seg lei av en høylytt fest i Stavanger.

Stabssjefen i Pentagon slutter

Stabssjefen i det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, trekker seg, drøyt to uker etter at forsvarsminister Jim Mattis gikk av.

– Etter to år i Pentagon har jeg besluttet at tiden er inne for å vende tilbake til privat sektor, sier Kevin Sweeney.

Livløs mann til sykehus

En mann er kjørt til sykehuset i Telemark etter at han ble funnet livløs ved siden av sykkelen sin. Politiet sier han har skader som samsvarer med et fall, men er ikke sikre på hva som har skjedd. Politiet advarer mot glatt føre.

Forslag om strengere våpenkrav

I flere år har demokrater og noen republikanere etterlyst tiltak fra Kongressen for å skjerpe reguleringen av våpenkjøp. Nå er demokratene i ferd med å forsøke å gjøre ord til handling etter at de denne uken tok over flertallet i Representantenes hus, skriver Washington Post.

Tirsdag er det ventet at et forslag som skjerper kravene til bakgrunnssjekk ved våpenkjøp, blir lagt fram.

Brasil setter inn soldater

Rundt 300 soldater er sendt til den brasilianske byen Fortaleza, som herjes av en bølge av voldelig kriminalitet, opplyser landets myndigheter.

Soldatene skal patruljere i byen og i delstaten Ceará ved landets nordøstlige kyst, i et forsøk på å stanse de mange angrepene på butikker, banker og busser, melder BBC.