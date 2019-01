649 millioner kroner til lag og foreninger i 2018

Nyheter

Det statlige aksjeselskap skriver at de visste at de ville få en solid økning ettersom regjeringen hevet Grasrotandelen fra 5 til 7 prosent fra 1. januar 2018, men bemerker at økningen i totaltallene ble enda større.

Samtidig ble beregningen for Oddsen og nettkasinospill endret, slik at andelen nå blir beregnet med 14 prosent av overskuddet fra disse spillene etter at premier er utbetalt.

I gjennomsnitt betyr tallene at lag som i 2017 fikk 70.000 kroner via Grasrotandelen, har fått 100.000 kroner for 2018.

– Potensialet er fortsatt stort for lag og foreninger som ønsker å bruke ordningen. Ennå er det over 800.000 av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker, sier Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.

Grasrotandelen ble lansert i 2009. Siden da har 3,7 milliarder kroner blitt tilført foreninger og lag i Norge.