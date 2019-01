Spansk ruler fortsatt på ungdomsskolen

Nyheter

Spansk befester stillingen øverst på lista for ungdomsskoleelever som velger et tredje språk. Tysk er en god nummer to, mens fransk ligger på tredjeplass.

Nesten halvparten av elevene med tredjespråk velger spansk. Siden 2011 har andelen økt med 2,3 prosentpoeng, til 46 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Samtidig har andelen franskelever falt med 4,6 prosentpoeng til bare 16 prosent. Midt imellom ligger tyskelevene med en andel på 37,5 prosent.

Det er store variasjoner mellom fylkene når det gjelder språkvalg. I Sogn og Fjordane er tysk desidert mest populært, mens Finnmark er det fylket der flest elever velger et annet språk enn de tre vanligste. Der har flere elever russisk enn fransk på ungdomsskolen.

Også i Europa er engelsk, tysk, fransk og spansk de vanligste fremmedspråkene, men utenfor Norden er spansk det minst populære og fransken på topp.