Piloten lagde dette mønsteret mens han ventet på å få lande i Molde

Det var mye vær i Molde fredag, tett tåke og vind hindret flere fly fra å landet i Molde. Blant de som prøvde, men til slutt måtte gi opp var pilot Stein Røsberg og kona Karita Bekkemellem, som var med i cockpit. De to måtte til slutt fly videre til Vigra.

Sistnevnte la selv merke til at flyvemønsteret dannet et litt merkelig bilde for de som fulgte flyet på Flightradar, og la ut et innlegg på Instagram.

– Flyturen med mannen som kaptein endte ikke som vi håpte.... tåke og vind gjorde det umulig å lande etter å sirklet over #molde i en time. Men litt av et kunstverk ble det ut av det, skriver den tidligere Ap-politikeren, som nå er direktør i legemiddelindustrien, på Instagram.

– Tilfeldig

Til VG Nett forteller hun at det hele var helt tilfeldig, og at de først ble oppmerksomme på figuren etter flyturen.

– Jeg syntes det ble varmt der framme, men ante ikke at det skulle bli så varmt, sier Bekkemellem til avisen.

– Vi har ledd veldig godt.

Ektemannen, hevder også sin uskyld, overfor VG.

– Min pilotevne overgår langt min kunsteriske evne så jeg skal ikke påberope meg å ha tegnet den. Vi hadde en ganske krevende tur.

– Det var veldig tilfeldig, vi flyr etter det vi får beskjed om.