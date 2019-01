Nær 40 menn pågrepet for overgrep i Operasjon Infinity

Nyheter

I juni 2016 opprettet Oslo politidistrikt et eget avsnitt for etterforskning av elektroniske spor i seksuallovbruddssaker. Kort tid etter ble Operasjon Infinity opprettet, som pågripelsene er et resultat av, skriver VG.

Fram til desember i fjor hadde operasjonen opprettet 584 saker. De har avdekket minst 300.000 filer som seksualiserer barn eller viser seksuelle overgrep mot barn og lest minst fire millioner chattelinjer. I alt 36 menn er pågrepet. Noen av dem er allerede domfelt, og soner sine dommer.

I fjor registrerte avsnittet ved Oslo politidistrikt at nærmere 4.400 unike IP-adresser lastet ned overgrepsmateriale i Oslo-området. Til sammen lastet de ned og delte minst 11,7 millioner filer med overgrepsmateriale.

– Formålet med operasjonen er å stoppe pågående overgrep mot barn og forebygge. Operasjon Infinity etterforsker personer som chatter og deler overgrepsmateriale med andre eller som er i et nettverk som har samme interesse – overgrep mot barn, sier politiadvokat Lene Hammersland i Oslo politidistrikt.

Til nå ha Operasjon Infinity funnet 20.000 brukerkontoer som har vært delaktige i nettverk tilknyttet overgrep mot barn.

– Jo mer vi jobber, jo flere saker avdekker vi. Det blir ikke mindre, sier Hammersland.