Nyheter

Thailand slapp lettere fra storm

Oversvømmelser og strømbrudd preget det sørlige Thailand lørdag som følge av stormen Pabuk. Men turistøyene slapp lettere fra det enn fryktet.

Pabuk brakte med seg kraftig vind og nedbør da den feide inn over hele den sørlige delen av landet fredag.

Ulvemotstander i Høyre til angrep på ledelsen

Nestlederen i Trøndelag Høyre går i et åpent brev ut mot partiets rovdyrpolitikk og sier Høyre vil tape oppslutning i distriktene om partiet ikke snur.

Anders Kiær sier det er stor frustrasjon i Distrikts-Høyre over ulvepolitikken partiet fører i regjering, skriver VG.

Demokratene legger fram reformpakke

Demokratene la fredag fram en reformpakke som blant annet tar sikte på å gjøre det lettere å ta del i valg og redusere pengers betydning i politikken.

Lovforslaget, som er et av de første demokratene legger fram etter at de vant flertall i Representantenes hus, vil gjøre det lettere å registrere seg for å stemme, gjøre valget sikrere og kreve at presidenter offentliggjør sine skattepapirer.

Svak krone kan gi dyrere strøm

En svak norsk krone – og sterk euro – kan føre til dyrere strøm i 2019, ifølge kraftleverandøren Ishavskraft.

Handelen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool skjer i euro. Dermed vil valutakursen påvirke strømprisene i Norge, skriver Ishavskraft i en pressemelding.

USAs sentralbanksjef: – Går ikke av

USAs sentralbanksjef Jerome Powell sier han ikke vil gå av selv om president Donald Trump skulle be om det.

På en konferanse i Atlanta gjorde Powell det samtidig klart at han vil være tålmodig når det gjelder å øke renten. Begge meldingene roet investorene, som den siste tiden har vært bekymret over Trumps stadige angrep på Powell og over flere renteøkninger.