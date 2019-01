Butikkene taper mot netthandel – stadig flere konkurser

Nyheter

Det er 10,6 prosent flere enn i 2017.

Det er spesielt firmaer innen varehandel som sliter. Innenfor varehandelen gikk 1.042 selskaper konkurs i fjor, en økning på 22,7 prosent fra 2017, melder analysebyrået Experian.

Det er særlig i Buskerud og Aust-Agder økningen i antall konkurser har vært størst.

– Vi får stadig rapporter om at det er tøffe tider i handelsnæringen. Netthandelen spiser markedsandeler og bidrar til at prisene settes under press, sier salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian Norge.

Konkurstallene for 2018 er de høyeste på 25 år, skriver Dagens Næringsliv. Inkludert tvangsavviklinger opphørte totalt 6.288 selskaper i fjor, viser tall fra analyseselskapet Bisnode.

– Vi har hatt litt problemer med å forklare de høye konkurstallene i 2018. For totalbildet i norsk økonomi er jo ganske positivt. Gjennomsnittsbedriften i Norge går bra og folk flest har minst like mye penger å rutte med, sier fagsjef Per Einar Ruud.