Snøskredfare på flat mark her i fylket

Nyheter

Røde Kors ber turgåere og reisende være bevisst på at vått vær og plussgrader kan føre til skred som rammer langt utover selve skredområdet.

På Nordvestlandet er snøskredfaren nå i store områder gradert til nest høyeste nivå. Det betyr at skredene kan bli store og nå langt.

I Møre og Romsdal gir temperaturstigning og mye regn økt fare for naturlig utløste skred. De eneste steder i landet der det er stor snøskredfare fredag, er i dette fylket. I nesten hele resten av landet er skredfaren nå betydelig, ifølge varsom.no.

– I første rekke øker dette faren for skred som kan ramme infrastruktur og bebyggelse, siden det ikke er skivær i disse områdene akkurat nå, sier Tormod Eldholm i Røde KorsŽ ressursgruppe for skred.

Gruppa har laget en video der skredekspert Mats Hjelle gir tips til hvordan publikum kan vurdere skredfaren i et område.

Fredag er snøskredfaren økende også i Indre Troms og Nord-Norge. Faren for naturlig utløste skred, altså skred som ikke utløses av mennesker, er økende.

– Det som også er viktig å vite, er at naturlig utløste skred også kan skape farlige situasjoner i store områder nedenfor bratta. Det har skjedd at mennesker har blitt tatt av skred i nærmest flatt terreng, i det såkalte utløpsområdet for skred, sier Eldholm.