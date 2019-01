I Molde har det regnet 75,4 mm siden midnatt

Nyheter

Vakthavende meteorolog, Mette Skjerdal, ved Metorologisk institutt i Bergen sa til Romsdals Budstikke at det i 14-tida var målt 65 mm nedbør siden midtnatt ved målestasjonen på Hindalsrøra i Moldemarka.

- Det vil nok fortsette å regne noen timer til, men det ser lettere ut utover kvelden. Nedbøren vil etter hvert trekke sørover i fylket, og helt til Sogn og Fjordane faktisk, sier Skjerdal.

Kl. 19 kunne vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule opplyse at det var falt 75,4 millimeter nedbør i Molde siden midnatt, ved Hindalsrøra.

Ved Hustadvatnet i Fræna ble det på samme tid målt 63,3 mm siden midnatt.

Målestasjonen i Molde er ett av stedene i fylket som har målt mest nedbør i dag. Ålesund hadde i 14-tida målt 24,1 mm, mens det på Åndalsnes var målt 35 mm.

Jobber på spreng

Rbnett møtte Jan Sverre Solhjell og Arlid Gujord fra Rørlegger 1 Molde utenfor politistasjonen fredag ettermiddag.

- Vi prøver å begrense flomskader, det er det jobben går ut på i dag, sier Solhjell.

- Det er mye nedbør og generelt høg vannstand. Vi gjør så godt så vi kan, vi klarer ikke å motstride naturlover og moder jord, men vi står på så godt vi kan. Vi må holde på til vi blir ferdig. Telefoner får vi fortløpende. Det er nok å gjøre.

Christian Wiik Bjørnebo og Morten Nilsen fra Molde bydrift var ute i samme ærend. De var tilbake til et avløp de hadde ryddet for kvister og annet drivgods to-tre timer tidligere.

- Nå var det fullt igjen. Det går i ett i dag. Vi har holdt på siden halv åtte, nå er vi ute på runde to for å se over igjen, sier Bjørneboe

- Det er veldig sterk strøm. Så det er viktig å være to når vi gjør denne jobben.

Skade på E 39

Et tett avløp for en bekk på Hjelset har ført til oversvømmelse på en tomt like ved E39. Vannmassene strømmet over europavegen og dro med seg stein og asfalt. Vegskuldra på E39 fikk også skader som følge av oversvømmelsen og Statens vegvesen jobber nå med å reparere vegen. Trafikken går på vegen, men det er manuell dirigering forbi området hvor arbeidet pågår.