Lunsjmøte under regjeringsforhandlinger

Representanter fra Høyre, Frp, Venstre og KrF fra Innlandet er invitert til lunsjmøte under regjeringsforhandlingene på Granavolden.

De fire er fylkesordførerkandidat Kari-Anne Jønnes (Høyre), stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp), leder av Stortingets energi- og miljøkomité Ketil Kjenseth (V) og fylkesordførerkandidat Jytte Sonne (KrF).

Meteorologisk institutt: Klimastatus 2019

Meteorologene og klimaforskerne ved Meteorologisk institutt gjør opp status, og vil ta opp aktuelle spørsmål.

Var for eksempel 2018 et unormalt værår? Hvor alvorlig var tørken? Mange lurer også på om neste sommer blir like varm og tørr og hvordan framtidens somre blir.

Svenske partier skal avgi rapport til Riksdagens leder

Den svenske Riksdagens leder, Andreas Norlén, får en ny delrapport på telefon fra de to største partiene Moderaterna og Socialdemokraterna om arbeidet med å gi landet ny regjering.

Siden den forrige telefonrapporten 28. desember har det vært stille som i graven fra de involverte partene i prosessen.

Sikkerhetsrådet diskuterer valget i Kongo

FNs sikkerhetsråd holder fredag et lukket møte for å diskutere valget i Kongo, opplyser en kilde i diplomatiet.

Frankrike har bedt om møtet, som skal avholdes klokken 15 i New York, mens kongoleserne og resten av verden venter på å få høre resultatet av søndagens presidentvalg.

Tidligere klimapanel-leder for retten

Tidligere leder for FNs klimapanel Rajendra Pachauri stilles for retten, tiltalt for seksuell trakassering av en ung kvinnelig kollega ved en tankesmie i New Delhi hvor Pachauri var direktør.

Anklagene mot ham ble kjent i februar 2015. Kort tid senere trakk han seg fra FNs klimapanel.