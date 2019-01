Store forskjeller i akuttbehandlingen av hjerneslag

Nyheter

Ved akutt blodpropp, eller hjerneinfarkt, er det dokumentert at trombolysebehandling gitt tidsnok, reduserer funksjonshemning etter hjerneslag, skriver Dagbladet.

Det finnes flere andre nyttige behandlingsmetoder for hjerneslag, men trombolysebehandlingen er best dokumentert for de mest alvorlige hjerneslagene.

– Hvilken akuttbehandling man får dersom man rammes av hjerneslag, kan ha betydning for resten av livet. Det er mye som står på spill akkurat de første timene, sier leder Anne Hege Aamodt i Norsk nevrologisk forening. Hun er også overlege ved Nevrologisk avdeling på Rikshospitalet.

Hvert år legges 12.000 personer inn på sykehus med akutt hjerneslag i Norge. Men om du får trombolysebehandling, kan avhenge av hvor du behandles. Ved sykehuset i Mo i Rana fikk kun 5 prosent av relevante pasienter trombolysebehandling, mot 37 prosent ved Haukeland. Det er de mindre sykehusene i Norge som også ligger lengst unna landsgjennomsnittet i bruken av behandlingen.

– Variasjonen er for stor. Det er ikke forenlig med likeverdige helsetjenester rundt om i landet, sier Aamodt, som ber om både ytterlige kvalitetskrav og desentralisering av behandlingen.