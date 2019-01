Snøskredfare, jordskredfare, flomvarsel og bøttevis med regn

Nyheter

Det skal hølje ned i natt. Den kraftige nedbøren fører til stor fare for snøskred og jordskred på hele Nordvestlandet. Bare i Molde meldes om 40 millimeter nedbør fredag. Andre steder varsles opp til 70 millimeter. Det starter så smått utover over torsdagskvelden og tar seg opp gjennom natta.

På Molde-siden på Yr er det fire varselstrekanter - en i rødt (snøskred) og tre i gult (jordskred, flom og store nedbørsmengder). Varslene er de samme for alle steder i romsdalsområdet. Det er meldt 8 grader i Molde. Høge temperaturer gjør også til at det er stor snøsmelting fra høyereliggende områder. Etter mye nedbør fra jula og over nyttår er det svært vått de fleste steder.

I fjellet er det all grunn til å ta hensyn til snøskredfaren. Onsdag ble fire personer trolig tatt av snøskred i Troms. Nå sender Yr ut samme snøskredvarsel for Nordvestlandet.

Vaktleder Solveig Kosberg i Snøskredvarslinga sier til NRK at faren er på nest høgeste nivå på fredag.

– Da gjelder det å holde seg unna bratt terreng, og heller finne på noe annet. Ski kan en gå på andre dagar, sier Kosberg.

Det er ventet mye regn på nysnø - også høgt til fjells. Dette fører ofte til snøskred.