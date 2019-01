Nyheter

Tørkesommeren 2018

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud markerer byggestart ny kornsilo i Sarpsborg. Hoksrud har da trolig med seg ferske tall som oppsummerer tørkesommeren 2018.

Disse vil inkludere oversikt over hvordan avlingene ble og hvor store erstatninger som ble utbetalt i fjor.

Rettssak om ulvejakt

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har bedt Oslo byfogdembete om en midlertidig forføyning mot jakten på ulvene i Slettås-flokken i Trysil.

To av tre ulver ble imidlertid skutt tirsdag, men saken skal behandles som planlagt i retten. NOAH ber retten sette foten ned for mer jakt innenfor ulvesonen.

Etterforsker togulykke

Seks personer omkom da et lyntog traff deler som blåste av et godstog som kom kjørende i motsatt retning på broen over Storebælt onsdag.

Verken kjønn, alder eller nasjonalitet på ofrene er foreløpig kjent. Politiet arbeider med å for oversikt over ulykken og omstendighetene.

Kongressen trer sammen

USAs 116. Kongress samles for første gang. Demokratene har flertall i Representantens hus etter å ha hatt solid framgang i mellomvalget i november.

Den påtroppende lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, tiltrer midt i konflikten der statsapparatet er i en nedstengning.