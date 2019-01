Personbil av vegen på Jendem

Nyheter

Politi og brannvesen melder like etter klokka 11.30 onsdag formiddag at de rykker ut til trafikkulykke på Jendem i Fræna.

- En personbil har kjørt av veien. Nødetatene er på vei til stedet, melder politiet.

- Etter det vi har fått opplyst, skal det ha vært to personer i bilen, og disse skal være ute av bilen. Vi kjenner ikke til skadeomfang, men får opplyst at ambulansehelikopter er undervegs. Det er helse som rekvirerer dette, opplyser Sindre Molnes ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

Bilen skal ha fått store skader i utforkjøringa, ifølge politiet.

Vi kommer tilbake med mer.