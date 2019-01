Lastebil kjørte inn i gangbru på Åndalsnes – veg og togskinne var sperret

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal meldte onsdag kl. 13 om et trafikkuhell på Åndalsnes. En lastebil lastet med containere hadde kjørt inn i ei gangbru. Som følge av sammenstøtet falt gangbrua ned over vegen og togskinna.

Dette er en kommunal veg rett ved Felleskjøpet på Åndalsnes. Det er ingen personskade som følge av trafikkuhellet, men vegen og togskinna var helt sperret inntil gangbrua ble fjernet.

SISTE: Kl. 17.11 meldte Bane Nor at Raumabanen igjen har normal trafikk for regiontoget på strekninga Dombås - Åndalsnes.

NSB opplyste tidligere på sine sider at strekningen Åndalsnes - Bjorli ble stengt for togtrafikk, og at det måtte regnes med forsinkelser og innstillinger.

Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Sindre Molnes, opplyste til Rbnett at det ble bestilt bilberging, men at det kunne ta tid før vegen ble åpnet.

– Det er et svært stykke metall som ligger over vegen og togskinna. Deler av gangbrua har kollapset over vegen, mens lastebilen sitter kilt fast under en annen del av brua. Vi vet heller ikke om hele gangbrua faller ned når lastebilen fjernes, sier han.

Politiet opplyser at Rauma kommune vil sørge for skilting og omkjøring.

Politiet oppretter sak, og åstedet undersøkes.

Ved 14.30-tida opplyser politiet via Twitter at de er ferdig på stedet. Lastebilsjåføren blir anmeldt for forholdet, og får førerkortet beslaglagt. Kommunen og bilberging blir igjen på stedet for sikring og opprydding av gangbrua.