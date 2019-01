Flere fjelloverganger er åpne igjen

Nyheter

Ved 5-tiden onsdag morgen meldte Vegtrafikksentralen at både riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og riksvei 13 over Vikafjellet var åpnet igjen for trafikk.

– Bedre vær gjør at alle hovedveiene mellom øst og vest har kunnet åpne, sier trafikkoperatør Ove Amundsen ved Vegtrafikksentralen Vest til Bergens Tidende.

Tirsdag kveld ble det meldt om kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda fra klokka 21. Natt til onsdag ble imidlertid riksvei 7 åpen for trafikk igjen, opplyste Vegtrafikksentralen ved 4-tiden.

Trær veltet

Flere fylkesveier på Vestlandet ble tirsdag stengt som følger av veltet tre over veien, både fylkesvei 366 i Osterøy og 390 i Lindås. Også i Sogn og Fjordane og Trøndelag førte sterk vind og uvær til stengte fylkesveier på grunn av veltede trær onsdag morgen.

Riksvei 15 over Strynefjellet er fremdeles stengt, på grunn av rasfare og uvær, mens fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet også er stengt på grunn av været. Fylkesvei 53 mellom Tyin i Oppland og Årdal i Sogn og Fjordane er fremdeles stengt.

Riksvei 3 over Kvikne og E6 over Dovrefjell åpnet sent tirsdag kveld igjen etter at begge veiene var stengt samtidig en periode. I flere timer var samtlige veier mellom Østlandet og Midt-Norge stengt.

Europavei 69 på strekningen Skarsvåg og Nordkapp er stengt på grunn av uvær, og fylkesvei 8 er stengt mellom Oppedal og Hest i Sogn og Fjordane på grunn av steinras. Klokken 10 onsdag formiddag vil Vegvesenet komme med ny vurdering.

E6 stengt

Vinden skapte også utfordringer lenger sør på E6, som var stengt en periode ved Minnesund natt til onsdag.

– Vinden gir utfordringer også i lavlandet. E6 er nå stengt for trafikk fra Boksrudkrysset i Akershus til Uthuskrysset i Hedmark. Årsaken er sterk vind over Minnesund bru, opplyste Statens vegvesen ved 01-tiden natt til onsdag.

Onsdag morgen var E6 åpnet igjen.

Også i Danmark førte kraftig vind til trafikkproblemer, og både Storebæltsbroen og Øresundsbroen ble natt til onsdag stengt for trafikk.