Elbilandelen skjøt i været i 2018

Nyheter

Det sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen om at nær hver tredje nye personbil som ble solgt i 2018, var en nullutslippsbil.

Elbilsalget økte med nesten 40 prosent i fjor, og den mest populære bilmodellen i Norge var for første gang på ti år ikke Volkswagen Golf. Isteden gikk elbilen Nissan Leaf som varmt hvetebrød hos bilforhandlerne, viser ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Til sammen utgjorde nullutslippsbiler og ladbare hybridbiler 49,1 prosent av nybilsalget i fjor. Tar man med bruktimporten endte andelen opp på nesten 52 prosent.

– Generelt sett ser vi at produsentene som kan levere elbiler, er vinnere på statistikken. 2018 var året da nye personbiler som går på alternativt drivstoff, befestet sin sterke posisjon i markedet, slo OFV-direktør Solberg Thorsen under onsdagens framleggelse av tallene.

– Skremmende

Den kraftige økningen i elbilsalget er imidlertid ikke udelt positiv. Et potensielt problem framover kan bli at produsentene rett og slett ikke greier å produsere nok biler til å dekke etterspørselen.

– Utviklingen går kanskje skremmende fort. Vi skal ha tilgang på disse bilene, de skal importeres og produseres, og enkelte fredsprisvinnere stiller også spørsmål ved om det er en god utvikling, med tanke på produksjonen, sier Solberg Thorsen.

Prognosen for 2019 er at nær halvparten av bilene som skal selges nye i Norge, blir elbiler. Samtidig står 40.000 på ventelister, og det kan fort bli flere når nye ventelister åpner.

Et annet usikkerhetsmoment er knyttet til utviklingen i andre land. Foreløpig ligger Norge langt framme i elbilandel på verdensbasis, og følger andre land etter, blir det enda flere om beinet.

– Spørsmålet er om bransjen kan levere rundt 70 000 elbiler i år. Det legges opp til å selge biler som fortsatt ikke finnes, og forbrukerne går et uoversiktlig år i møte, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Testmetode til besvær

Mens elbiler og ladbare hybridbiler ble salgsvinnerne i 2018, var dieselbiler og modeller som ikke oppfyller utslippskravene etter den nye WLTP-metoden, blant taperne.

Den nye testmetoden ble innført i september i fjor, og gir høyere utslippstall enn den gamle testmetoden NEDC. Den får en del av skylda for at det til sammen kun ble registrert 147.929 nye personbiler i Norge i fjor, ned 6,8 prosent fra 2017.

– Vi hadde på forhånd varslet en nedgang, men særlig på grunn av leveringssituasjonen for elbil og overgangen til ny målemetode for forbruk har den nedadgående trenden vært noe sterkere enn ventet, sier Solberg Thorsen.

Tross nedgangen var imidlertid 2018 året med det sjette høyeste nybilsalget i Norges historie.

Spår ytterligere nedgang

I år spår OFV at det vil bli solgt til sammen 146.300 nye personbiler, altså enda færre enn i fjor. Bilimportørenes Landsforening (BIL) spår på sin side at bilsalget vil gå opp til om lag 150.000.

I likhet med OFV spår de at elbilandelen vil fortsette å øke, mens bensin- og dieselbilandelen kommer til å falle med rundt 15 prosentpoeng sammenlignet med 2018. Tross nedgangen er dette fortsatt en høy andel, og veien er lang til regjeringens mål om at alle nybiler skal være nullutslippsbiler – som i dag hovedsakelig er hydrogen- og elbiler – innen 2025.

– Utvalget av bensin- og dieselbiler er mye større enn for ladbare biler. Derfor er de et naturlig valg for mange kunder fortsatt, sier BIL-direktør Erik Andresen.

Volkswagen størst

Selv om den gode gamle Golfen ble passert etter ti år på toppen av salgsstatistikken, er Volkswagen fortsatt det klart største bilmerket i Norge. 13,6 prosent av alle biler som ble solgt i fjor, kom fra den tyske bilprodusenten.

Toyota kom på andreplass med en andel på 9,9 prosent, mens Nissan kom på tredje med 9,6 prosent (14.216) solgte nye biler.