Regjeringsforhandlingene starter

Høyre, Frp, Venstre og KrF starter regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri, etter en kort presseorientering onsdag ettermiddag.

I et intervju med NTB har statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sagt at hennes mål er klart: Hun vil bygge et borgerlig samarbeid som strekker seg utover denne stortingsperioden.

Drapsetterforskning i Haugesund

Mannen i 50-årene som er siktet for drap på samboeren sin i forbindelse med en brann i Haugesund, vil bli begjært varetektsfengslet onsdag eller torsdag.

Han innrømmer å ha tent på huset, men erkjenner ikke straffskyld. Politiet håper å få til et første avhør i løpet av dagen.

Årets første brexit-møte

Statsminister Theresa May samler den britiske regjeringen til årets første møte. Det skal handle om brexit-forberedelsene. Det er nå mindre enn 100 dager igjen til britene etter planen formelt skal forlate EU 29. mars.

Budsjettmøter i USA

Senatet samles til nye budsjettsamtaler på den siste dagen før Representantenes hus samles med et nytt demokratisk flertall.

Samtidig har president Donald Trump invitert de politiske lederne i Kongressen til en brifing i Det hvite hus om sikkerheten langs grensen mot Mexico. Striden om Trumps planlagte grensemur er en viktig faktor i budsjettkrisen.