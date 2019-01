Abortlovens mor er død

Nyheter

Den tidligere Ap-politikeren og overlegen som har fått tilnavnet «abortlovens mor», Aud Blegen Svindland, er død. Hun ble 90 år gammel.

Svindland døde tirsdag etter å ha vært syk lenge, opplyser familien hennes til NTB.

Hun var leder for Arbeiderpartiets kvinnesekretariat fra 1977 til 1981 og jobbet hele livet for kvinners rettigheter. Hennes arbeid bidro blant annet til at norske kvinner fikk rett til selvbestemt abort i Norge i 1978. Arbeidet ga Svindland tilnavnet «abortlovens mor».

Hun har senere meldt overgang fra Ap til Høyre, ifølge Wikipedia.

Som overlege i Helsedirektoratet ble både lov om helsestasjoner i 1972 og arbeidsmiljøloven fra 1977 til etter hennes innsats. Svindland var sentral i en rekke av 70-tallets store sosialreformer, ifølge familien.