I Elnesvågen har voldsomme kastevinder med en spesiell vindretning fått gamle trær til å velte og tak til å fly avgårde.

På Tøndergård har gangvegen ned til en flytebrygge havnet i vannet, og måtte berges av kranbil.

På Røbekk i Molde måtte et gammelt pæretre gi tapt etter 90 år, og et drivhus like ved ble knust.

