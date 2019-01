Nyttårsstorm herjet

Nyheter

Tradisjonen tro ble Vestlandet rammet av en nyttårsstorm tirsdag. Vinden tok seg opp i løpet av de tidlige morgentimene og forårsaket små og store skader rundt om i distriktet.

I Molde blåste det stiv kuling til langt ut på ettermiddagen og på flyplassen ble det registrert kast opp mot 25 m/s mellom klokken tre og fire.

Vinden var sterkest i de ytre strøkene langs kysten. På Ona var det full storm 1. nyttårsdag og kast opp mot 32 m/s. I indre strøk, som på Sunndalsøra, var kastene opp mot 27 m/s.

Orkan i fjellet

Distriktets sterkeste vind ble registrert på Reinsfjellet i Gjemnes, der var det vind tilsvarende orkan tirsdag og kast på 33,5 m/s.

- Det har så absolutt vært vær hos dere i dag, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til Rbnett.

I 16-tida kunne han imidlertid opplyse at den verste vinden hadde blåst fra seg.

- Det verste været har vært, og vinden skal nå gradvis begynne å minke utover kvelden. Vindkastene vil også sakte, men sikkert gå ned i styrke.

Mange uten strøm

Uværet har også forårsaket en rekke strømbrudd rundt om i distriktet, i 16-tida opplyser selskapet at 1332 kunder er uten strøm. Et par-tre timer senere er antallet redusert til rundt 130 kunder.

Det er registrert strømbrudd på Årø og på Nesjestranda i Molde, på Julsundet i Aukra, mellom Bud og Hustad i Fræna, i et område nord for Nåsvatnet opp til og med Lyngstad i Eide og sør for Angvika i Gjemnes.

Du kan lese mer om strømbruddene på Istad Netts egne nettsider, som du finner her: kart.istad.no/stromstans

Lagerbygg knust

Skademeldingene rundt om i fylket hagler inn tirsdag ettermiddag. 110-sentralen og politiet har siden morgentimene kunnet melde om trær i vegbanen, løse gjenstander tatt av vinden, beslag som løsner og liknende.

I morgentimene 1. nyttårsdag ble et lagerbygg i Årødalen knust av vinden. Bygget eies av Svein Inge Bøe.

- Det var under bygging, det sto ikke ferdig. Bygget skulle bli et lager, men det blir det jo ikke nå, forteller Bøe til Rbnett.

Bøe jobber i Molde bydrift og brukte store deler av nyttårsnatta til å passe på overvann og andre følger av uværet rundt om i kommunen. Han hadde en hektisk natt før han i morgentimene ble oppmerksom på sitt eget bygg som hadde falt sammen.

- Jeg kjørte tilfeldigvis forbi bygget i femtida i forbindelse med et annet oppdrag, da sto det fortsatt. Så det må ha skjedd mellom klokken halv fem og ni i dag tidlig.

- Det var mye å passe på i natt. Det meste av natten gikk med på å sjekke strategiske områder. Så var det noen tilfeller av flom, trær som falt og noen knekte telefonstolper.

Vanskelige kjøreforhold

Uværet har også ført til vanskelige kjøreforhold og til tider trær og andre gjenstander i vegbanen. Verst har det kanskje vært over Ørskogfjellet, i Skorgedalen har det vært to trafikkuhell uten alvorlige personskader. Begge utforkjøringer.

- Kjøreforholdene over Ørskogfjellet har rett og slett vært vannvittig dårlig i dag. Det er nok her det har vært verst i vårt område, sier operasjonsleder Tor André Gram Franck.

- Folk må kjøre aktsomt og etter forholdene.

Flere flyavganger innstilt

Flytrafikken rammes naturligvis også av den sterke vinden og samtlige avganger fra Molde lufthavn Årø er innstilt tirsdag ettermiddag. Det er snakk om tre avganger, SAS og Norwegians fly til Oslo og Widerøes avgang til Bergen.

Ankomsten fra Bergen med Widerøe klokken 18.10 er også innstilt.

Ferjene tilbake

Flere ferjesamband, blant annet Molde-Vestnes, ble innstilt som følge av uværet tirsdag. Fra klokken 17 melder imidlertid selskapene at ferjene én etter én vil være tilbake i normal drift.

Saka oppdateres.