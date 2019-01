Nyheter

Nyttårsbarn i Tønsberg og Elverum

Årets nyttårsbarn ble født bare tolv minutter inn i 2019. I Tønsberg kom en jente til verden, samtidig som en gutt ble født på Elverum.

En ringerunde blant landets fødeavdelinger viser at minst fem barn fikk sitt første glimt av verden i løpet av årets første time.

2019 har nådd Europa

Over et halvt døgn før Norge begynte det nye året 2019 lengst øst på kloden. Først ute til å feire var Samoa og Kiribati. New Zealand og Australia fulgte etter.

Nyttårsfeiringen gikk slag i slag fra øst mot vest i takt med jordklodens rotasjon. Moskva fulgte etter klokken 22 norsk tid, og to timer senere var det fyrverkeri og feiring i Paris, Berlin og andre byer i Vest-Europa.

Kim Jong-un klar for nye samtaler

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier han er klar til nye samtaler med USAs president Donald Trump når som helst, men krever at sanksjonene oppheves.

Kim gjør det i en tale klart at han kan måtte skifte mening om ikke presset mot Nord-Korea oppheves.

Tre alvorlig skadd i knivangrep i Manchester

Tre personer er alvorlig skadd etter at en mann med kniv angrep dem på en jernbanestasjon i Manchester nyttårsaften.

Politiet melder at en mann og en kvinne ble fraktet til sykehus med skader etter angrepet som fant sted på en av perrongene på Victoria-stasjonen like før klokka 21. En politimann er også skadd.

Flere fyrverkerier avlyst

Mens både Ålesund og Kristiansund avlyste fellesfyrverkeriene på en forblåst nyttårsnatt, kunne feiringen gå etter planen i Bergen og Trondheim.

– Det er klart at vi ønsker å markere starten på det nye året på en skikkelig måte, men vi er nødt til å sette sikkerheten først, sier kultursjef i Kristiansund kommune, Eigunn Stav Sætre. Vi lover å komme sterkere tilbake neste år, sier hun.