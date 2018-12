Drone stanset all flytrafikk ved Tromsø lufthavn

Nyheter

All trafikk ved Tromsø lufthavn ble stanset i nærmere en halv time etter at vakta på flyplassen så en drone rett nord for innflygingstraseen.

Det var flyplassvakten hos AVINOR ved Tromsø lufthav som varslet politiet mandag ettermiddag.

– Dronen ble observert på Kvaløya, omtrent 2 kilometer fra flyplassen og rett i innflygingstraseen for flyene fra nord. Så trafikken måtte selvfølgelig stanses, sier operasjonsleder Rune Nilsen ved Troms politidistrikt til NTB.

Etter kort tid kom det opplysninger om at det var en turist som skal ha vært dronepiloten. Politiet rykket ut til stedet der dronen var blitt sendt opp, men personen var da ikke å finne. Søk i området ga heller ikke noe resultat.

– Flyplassen måtte stanse trafikken i ca. 25 minutter. Politiet har ikke oversikt på hvilken måte trafikken til og fra flyplassen ble berørt av dette, sier operasjonslederen.