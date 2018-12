Avlyser fyrverkeri i Ålesund og Kristiansund

Nyheter

I Kristiansund var det planlagt felles nyttårsfyrverkeri i samarbeid med leverandøren Krohn Pyroteknikk.

– Det er for sterk vind til at det er forsvarlig for oss å sende opp fyrverkeri i vanndammen klokken 17 og på havna klokken 24, sier daglig leder i Krohn Pyroteknikk, Claus Ivar Krohn på kommunens nettsider.

– Vi har akkurat fått en oppdatering fra vakthavende meteorolog og meldingene er såpass dårlige at vi velger å avlyse.

I Ålesund er også fellesfyrverkeriet avlyst.

– Slik vinden dreier nå, er det desverre umulig å gjennomføre fellesfyrverkeri i Ålesund og Giske, sier Roy Petter Normann i Svea Unique Pyrotechnic til Sunnmørsposten.

– Utstyret som må rigges vil uansett ikke tåle vannmengda det blir utsatt for, sier han.

Til Sunnmørsposten advarer brannvesenet om å skyte opp fyrverkeri i sterk vind.

– Fyverkeri er bygd for å skytes rett opp. I den vinden som er nå vil det ikke nå rett høgde, og glør kan nå bakken. I tillegg kan fyrverkeriet forandre retning og treffe bygninger eller folk, sier seier Paul Ola Vestre i Ålesund brannvesen.