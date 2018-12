Nyheter

Avhør i Sarpsborg-drapet

Krimteknikere skal fortsette å jobbe på åstedet der en kvinne ble drept fredag formiddag. Ektemannen hennes er siktet i saken.

I tillegg til tekniske undersøkelser vil politiets taktiske etterforskning fortsette med tilrettelagt avhør av siktedes to barn. Barna var til stede i huset da moren deres ble drept.

Valg i Kongo og Bangladesh

Det holdes valg i Kongo, både på provinsforsamlinger, nasjonalforsamling og president.

Søndag arrangeres det også valg i Bangladesh. Statsminister Sheikh Hasina håper å få fortsette etter et tiår ved makten.

Siste dag i VM i lynsjakk

Blir det seier på Magnus Carlsen? Søndag avsluttes VM-turneringen i lynsjakk i St. Petersburg i Russland.

Nordmannen har tatt sju seire og ligger på delt førsteplass med erkerivalen Vladislav Artemjev.

Tour de Ski i Italia

Søndag er det duket for 10 km fri teknikk for kvinner og 15 km fri teknikk for menn i Toblach i Italia. Det er individuell start for både kvinner og menn.

To nordmenn som er ventet å se i aksjon er Ingvild Flugstad Østberg og Johannes Høsflot Klæbo.