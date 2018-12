Nyheter

Mann til sykehus etter voldshendelse

En mann i starten 20-årene er pågrepet og siktet for kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Lena i Østre Toten i Oppland natt til fredag. En fornærmet mann, også i starten av 20-årene, er innlagt på sykehus.

Foranledningen skal ha vært en uoverensstemmelse på en privat fest, hvor den siktede slo den fornærmede. Den fornærmede ble bevisstløs og har i natt ligget til observasjon på Gjøvik sykehus. Politiet opplyser at skadene til den fornærmede ikke framstår som alvorlige.

Tokyo-børsen åpnet i rødt etter ny uro

Børsen i Tokyo åpnet med nedgang fredag, til tross for at Wall Street etter en tøff start endte opp dagen før.

Både den Tokyo-baserte Nikkei-indeksen og den bredere Topix-indeksen viste røde tall i innledende handel. Nikkei 225, som steg nesten 4 prosent torsdag, falt 0,51 prosent og havnet igjen under 20.000-poengstreken fredag.

Ambassader gjenåpner i Syria

De forente arabiske emirater gjenåpnet torsdag ambassaden sin i Damaskus i Syria etter sju år. Også Bahrain vil gjenåpne sin ambassade.

Ambassadeåpningen ses på som på som et uttrykk for innsatsen som gjøres for å normalisere samarbeidet med den syriske regjeringen og de andre arabiske landene.

Filippinene stålsetter seg for uvær

Myndighetene i Filippinene advarer om at det kan komme oversvømmelser og jordskred i kjølvannet av et tropisk lavtrykk fra fredag og fram mot nyttår.

Rundt 13.000 passasjerer er allerede værfaste i havner rundt om i landet på grunn av at kystvakten har stanset ferjetrafikken på grunn av dårlige værforhold.

Zuccarello med assist i overtidstap

Mats Zuccarello leverte assist da New York Rangers møtte Columbus Blue Jackets på hjemmebane i NHL torsdag kveld. Rangers tapte 3–4 på overtid.

Rangers har tapt i elleve av sine 13 siste kamper. Mats Zuccarello fikk 17 minutter og 36 sekunder på isen denne gang.