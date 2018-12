Travel natt for politiet

Nyheter

Ikke overaskende var det mange som onsdag valgte å besøke byens utesteder eller feststeder ute i distriktet. Politiloggen vitner om en travel kveld og natt med mange oppdrag for ordensmakten.

- Det har vært en del oppdrag i forbindelse med beruselse. Det var mye folk ute, noe som ikke er uvanlig for denne dagen, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad ved Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

100 festglade ungdommer

Oppdragene natt til torsdag dreier seg stort sett om berusede personer, ufin oppførsel, krangler eller små skader.

Rundt midnatt måtte politiet i Molde avslutte en fest på en privat bolig i Molde etter meldinger om støy fra adressen. Rundt 100 «festglade» ungdommer ble bedt om å dra hjem.

- Det var mange oppdrag rundt beruselse, og mange ble bortvist fra sentrum i løpet av natten. Natten var preget av mye folk og mange som var beruset. Mange mindre konflikter. Det var hektisk, men heldigvis ingen hendelser som vi foreløpig er kjent med som fikk alvorlige følger, sier Ferstad.

Slagsmål

I alle tre av fylkets byer ble det meldt om slagsmål ved utesteder. I Kristiansund ble en mann sendt til legevakt etter å ha fått en albue i ansiktet.

I Ålesund ble en mann i 30-åra pågrepet for vold mot en kvinne han er i relasjon med.

Senere på kvelden i samme by ble en jente i 20-åra bortvist fra sentrum etter å ha slått en dørvakt. Forholdet blir anmeldt.

I Molde ble en mann anmeldt etter et slagsmål utenfor et utested i sentrum.

Stjal juletre

Like før midtnatt ble politiet varslet om at et juletre hadde blitt stjålet fra et hotell i Ålesund.

Politiet fikk kontroll på mannen, som senere ble bortvist fra sentrum resten av natten. Juletreet ble imidlertid ødelagt og forholdet blir anmeldt.

Mistenkt for ruskjøring

Nødetatene rykket rundt klokken ett ut til Øksendalen i Sunndal etter melding om et trafikkuhell. En bil skal ha gått rundt og havnet på taket. Mannen som kjørte bilen, kom seg ut av egen maskin og stakk av fra stedet.

Mannen kom tilsynelatende uskadd fra uhellet, men politiet mistenker at han kjørte i ruset tilstand. Politiet fikk kontroll på mannen senere på natta og sikret nødvendige etterforskningsskritt.