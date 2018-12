Mann satt i arresten etter slåsskamp

Nyheter

Politiet ble i 2.30-tida varslet om et slagsmål utenfor et utested i Molde sentrum. Politiet skal ha vært på stedet etter kort tid og fikk kontroll på to personer som lå på bakken og slåss.

En av partene ble bortvist fra sentrum resten av natten, mens den andre mannen ble innbragt til arresten. Politiet fattet mistanke om at mannen, som er i 20-åra, var påvirket av narkotika og sikret derfor blodprøve. Torsdag morgen opplyser politiet at mannen vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse og bruk av narkotika.