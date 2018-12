Nordmenn vil til Syden neste sommer

Nyheter

I en ny reiseundersøkelse gjennomført av Norstat for Finn reise, svarer over 50 prosent at de skal på ferie til utlandet sommeren 2019. 16 prosent svarer at sommerferien skal tilbringes i Norge.

Selv om den norske sommeren viste seg på sitt beste i 2018, ser det likevel ut til at mange vil være på den sikre siden neste år og derfor bestiller reiser for å garantere sol og varme. Mange satser derfor på Syden.

– Selv om vi opplevde knallsommer i store deler av landet i år, var det faktisk bare 2 prosent færre som dro på charterreise enn året før. Mange av disse hadde nok bestilt utenlandsferien sin på forhånd, og det er det nok en del som gjør nå også. Dette med sol- og varmegaranti er veldig viktig for oss når sommerferien kommer, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn reise.

Det er flere land å velge mellom når sommerferien skal bestilles, men nordmenn har klare preferanser. På topp troner Spania som nordmenns foretrukne reisedestinasjon.

Våre naboland Sverige og Danmark har også ligget på topplisten til nordmenn i flere år, men må ifølge undersøkelsen nå se seg slått av sørligere destinasjoner, som Italia, Hellas og Kroatia.

Undersøkelsen viser samtidig at flere planlegger tur til USA i 2019. Destinasjonen har økt i popularitet, og 11 prosent av de spurte sier at de har planer om å reise til USA sommeren 2019. I fjor svarte 7 prosent det samme.

Hit planlegger nordmenn å reise sommeren 2019:

(Funn fra reiseundersøkelsen)

1. Spania

2. Italia

3. Hellas

4. Kroatia

5. Sverige/Danmark