Hver fjerde sykehustime på Vestlandet blir ikke brukt

Nyheter

I slutten av november hadde sykehusene i Helse vest 592.000 ubrukte timer på poliklinikkene, noe som utgjør en firedel av kapasiteten, skriver Bergens Tidende.

212.000 av de ubrukte timene skyldes at pasientene selv har endret timebestillingen så kort tid i forkant at sykehuset ikke har klart å tilby timen til en annen pasient. 100.000 av de ubrukte timene er plassert i en sekkepost for andre grunner, som at pasienten selv mener problemet er løst eller at den har fått behandling et annet sted.

79.000 timer ble ikke brukt på grunn av sykefravær hos personalet.

For å få ned tallet på avbestillinger på kort varsel, lanserer helseregionen neste år en ny dataløsning som gjør det mulig for pasientene å booke om timen på nett. Ordningen vil i starten være forbeholdt pasienter som kun trenger enkelttimer