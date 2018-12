Nyheter

Japan gjenopptar hvalfangst

Japan trekker seg fra Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC. De melder seg ut fra 30. juni og vil gjenoppta kommersiell hvalfangst i juli.

Dermed havner Japan i samme kategori som Island og Norge, som fra før er de eneste landene som har reservert seg mot forbudet til IWC fra 1986 mot kommersiell hvalfangst.

Sjåfør stakk fra trafikkulykke

En kvinne ble skadd da bilen hun satt i ble påkjørt av en annen bil i Bergen i Hordaland tirsdag kveld. Sjåføren stakk fra ulykkesstedet.

Kvinnen ble fraktet til legevakten og skadeomfanget er ukjent, men det er trolig ikke snakk om alvorlige skader. Også en parkert bil ble påkjørt i hendelsen.

Flere fjelloverganger åpne igjen

Flere fjelloverganger ble natt til andre juledag åpnet igjen etter uværet som preget Sør-Norge dagen før.

E134 over Haukelifjell, E16 over Filefjell, riksvei 13 over Vikafjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er blant veiene som er åpne igjen. På riksvei 7 over Hardangervidda er det innført kolonnekjøring.

Tre såret i israelsk angrep

Israelske krigsfly avfyrte missiler mot områder nær den syriske hovedstaden Damaskus sent tirsdag og såret tre soldater, melder statlige syriske medier.

En militær talsperson har uttalt til syrisk TV at israelske krigsfly hadde skutt fra libanesisk luftrom mot mål i Syria. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at flyene fløy lavt over Sør-Libanon.

IS sto bak selvmordsangrep i Libya

IS har påtatt seg ansvaret for angrepet der tre personer ble drept og 21 såret i utenriksdepartementet i Libyas hovedstad Tripoli første juledag.

Ifølge en uttalelse på sosiale medier fra IS tirsdag var det «tre soldater fra kalifatet» som tok seg inn i «hovedkvarteret til utenriksdepartementet til den frafalne libyske regjeringen» i Tripoli tirsdag.