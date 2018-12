Over 66.000 våpen på avveie i Norge

Nyheter

– Dette er våpen som politiet i praksis ikke har kontroll på. Det er derfor viktig at distriktene setter inn ressurser for å hindre at folk som er uskikket plutselig sitter med skytevåpen, sier seksjonssjef Sissel Hammer i Politidirektoratet til VG.

Per 5. desember var 66.368 skytevåpen registrert på avdøde personer i Norge, og hvor disse befinner seg vet ikke politiet. I løpet av året har imidlertid politiet fått rundt 10.500 våpen, og antallet våpen på avveie er ned fra over 76.000 i fjor.

Våpen som blir beslaglagt av politiet eller levert inn, sendes til Kripos for destruksjon. Politioverbetjent Morten Støen ved Kripos-bygget på Bryn i Oslo opplyser til avisen at en god del av våpnene som leveres inn stammer fra dødsbo.

– Gamle salongrifler får vi inn mange av. Vi får også inn en del maskinpistoler som ble sluppet ned fra fly til motstandsbevegelsen under krigen. Også ulike jakt- og militærvåpen er typiske eksempler på våpen som leveres inn, sier Støen.

Innlandet er med 14.553 våpen registrert på død eier det politidistriktet som har flest våpen på avveie. De er tett etterfulgt av politidistriktene øst og sørøst. Med unntak av Svalbard er det færrest våpen på avveie Troms.