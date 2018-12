Nyheter

En person som er mannskap på ei ferje i Møre og Romsdal er pågrepet, mistenkt for kjøring i påvirka tilstand, og for å ha møtt beruset på jobb. Blodprøve er tatt, og sak opprettes. Politiet opplyser til NRK at de ikke ønsker å gå nærmere inn på hvor dette skjedde.

