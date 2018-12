– Jeg er utrolig stolt, glad og rørt

Nyheter

Da Torunn Haldorsen fikk beskjed om at hun hadde blitt tildelt Molde kommunes frivilligpris for 2018, ble hun både overveldet og rørt. Under kan du lese talen hennes.

Torunn Haldorsens tale da hun torsdag ble tildelt Molde kommunes Frivilligpris 2018:

Jeg blir veldig overvelda her. Jeg er litt rørt nå.

Siden jeg var 18 år, har jeg i en eller flere former vært i frivillighet. Frivillighet er så mye. Det starta med kordrift i Fræna. Stort engasjement i idrettsskole i Ekko Aureosen. Studio 11 som dansemamma, der barna mine danset. Stadions Venner i mange år. Træff damefotball, naturlig nok, siden kona mi spilte der, og etter hvert også den yngste dattera mi. Røde Kors hjelpekorps. Rival.

Men i dag er det Molde på Skeiva som tar aller mest tid, og som jeg brenner aller mest for utafor familielivet, selvfølgelig, og jobben.

I større byer er det ofte et stort og godt miljø, et trygt sted å henvende seg for nettopp LHBT-ere. Da kona mi, som da bodde og jobba i Oslo, valgte å flytte hjem til Molde for å etablere et liv sammen med meg for 15 år sida - da hun valgte det, så tenkte jeg at «Det må da gå an å få til noe her i Molde også». Et sted der LHBT-ere kunne finne en fellesnevner og et samhold.

Det starta med noen år med research, der vi gjorde mye research for å finne ut hva vi skulle gjøre, hvor vi skulle starte, hvordan vi i det hele tatt skulle få til dette.

Inger har aldri vært så veldig «der ute», som jeg kanskje har vært. Men hun var positiv og støttende.

Vi lanserte dette gjennom gaysir, som er et skeivt treffsted på nett. Det var der vi begynte. Dette var før Facebook var så stort.

Så ble dato for første møte satt, og det kom en fra LLH Sør-Trøndelag som hadde vært med på researchfasen og hjulpet meg med hva vi skulle se etter og tenke. Det kom fem personer på det første møtet. Da ble navnet på Molde på Skeiva satt, og også hvor og hvor ofte vi skulle treffes.

De første årene var det vanvittig mye jobb, for ingen kjente til oss, ingen visste hva det var. Det er 10 år sida nå, så det var en helt annen type aksept da – mindre sådan. Jeg var engasjert i Træff damefotball, så vi fikk låne rom oppe på Træff-huset, der vi var første gang.

Så gikk det ikke så lenge før Rød ble vårt møtested, hver siste onsdag i måneden i alle de ti åra. En liten periode hadde vi to treff i måneden. Men nå kjører vi reint på ett treff i måneden, siste onsdag, halv åtte på Rød.

Ungdomsgruppa må vi oppdra til å bli som oss. Derfor kjører vi siste tirsdag i måneden for dem, på Bergmo ungdomsskole. Der har vi fått en god avtale, og der har vi folk rundt oss som er med og drar.

Som ordføreren sa, så er Molde på Skeiva en organisasjon for LHBT-personer. Vi ønsker å spre kunnskap om oss, og hvordan det er å være skeiv i et samfunn. Og vi ønsker å skape et trygt samfunn.

Vi er på ungdomsskole på Aukra, der har vi fått fast avtale i uke 6, der vi er med på satsinga på seksualundervisning.

Vi står på stands, og flere og flere skoler spør etter infoskriv om Molde på Skeiva Ung.

Så Molde er en fin by, altså! De har skjønt at det er viktig å også se den delen av samfunnet.

Men hva er et trygt samfunn, da? Jo, det er et samfunn der du kan gå gjennom bygata her og leie kjæresten din av samme kjønn, uten å føle utrygghet. Eller det kan være at en mann i kvinneuttrykk kan være på byen uten å være redd for å bli mobba eller harselert med.

Det kan også være det å kunne leie barna sine inn i samfunnet vårt, i forvissning om at det er trygt, også med to mødre eller to fedre.

Det er å vite at det fins barnehagepersonell og lærere rundt om som faktisk KAN det å håndtere de som ikke er «normal», som noen skal ha det til. Men noen har en begrepsforvirring på dette, for det er forskjell på «normal» og flertall. Det er kanskje flere i samfunnet som er heterofil enn homofil, men det betyr ikke at det ene er mer normalt enn det andre.

Men trenger vi egentlig homokamp lenger? Det får jeg spørsmål om HVER gang jeg har snakket med en journalist eller andre rundt om – trenger vi egentlig dette? MÅ dere drive den kampanjen deres til enhver tid?

Dessverre så må vi faktisk det. Jeg er kanskje ikke den som springer forrest i tog og roper og flagger mest, men jeg er veldig opptatt av menneskene i vår gruppe. For ikke lenge siden satt jeg og snakket med en transperson, som en uke seinere skulle i operasjons for kjønnsskifte, og selvfølgelig var både litt redd og nervøs, og spent.

Eller å møte han som ikke tør å komme på treff, for det er for skummelt. Han har aldri kommet ut av skapet, og trenger å møte noen han kan gå sammen med inn på treff, og slippe å face dette aleine.

Jeg har MANGE historier jeg kunne fortalt her i kveld. Men jeg gjemmer dem i hjertet mitt, og bærer dem med meg som en innmari dyrebar skatt, at jeg har klart – og jeg vil si «i» – for ideen var min den gang. Men det som er så flott, er at det ikke lenger er jeg som driver Molde på Skeiva. Det er VI i Molde på Skeiva, sammen.

Vi har mange i styret vårt, og vi har mange rundt styret, som drar, og gjør at vi blir sterkere og sterkere for hvert år som går.

Da brevet kom i postkassa mi om at jeg hadde vunnet den prisen her, da ble jeg så overrasket - jeg trodde først jeg sto med en reklamekonvolutt i hånda. Jeg hadde aldri sett reklame fra Frivilligsentralen før. Men jeg visst godt hva den var, for der har vi gått Natteravn mange ganger.

Så tenkte jeg at ingen skriver på konvolutt for reklame for hånd. Og da jeg åpna konvolutten og så hva det var, så datt haka ned.

Jeg er utrolig stolt, og jeg er utrolig glad og rørt. Så tusen, tusen takk! Dette var veldig, veldig gøy!

Og jeg kan love ordføreren at dette er babyen min, så dette kommer jeg ikke til å slippe så lett, sjøl om kanskje andre sitter i styret enn jeg sjøl etter jul. Det vet jeg ikke. Det får vi se.

Tusen, tusen takk!