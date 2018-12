– Gjennom Molde på Skeiva har noen har funnet sin øyensten, andre har droppet selvmordstanker

Nyheter

På det siste kommunestyret før jul ble Molde kommunes frivilligpris for 2018 delt ut. Den gikk til Torunn Haldorsen for arbeidet med Molde på skeiva.

Ordfører Torgeir Dahls tale da Torunn Haldorsen i Molde på Skeiva fikk Molde kommunes Frivilligpris 2018 sist torsdag.

Formålet med Frivilligprisen er å gi Frivilligheten et ansikt, og markere og synliggjøre frivillige, og frivillig innsats sin betydning for lokalsamfunnet.

Prisen skal gis til en initiativrik person som med sin ideer har bedret livskvaliteten for andre, og gjort en stor frivillig innsats i lokalsamfunnet.

Med sine ideer og sitt pågangsmot har hun eller han bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Juryen er brukerutvalget i Molde Frivilligsentral.

Årets vinner av Molde kommunes Frivilligpris er Torunn Haldorsen.

(Stående applaus.)

Nå vil jeg lese begrunnelsen for prisen.

Torunn startet Molde på Skeiva offisielt for 10 år siden, men engasjement går mye lenger tilbake. Molde på Skeiva er en organisasjon og et tilbud til byens og regionens skeive befolkning. Jeg vil egentlig si at det er et tilbud til hele befolkninga, men de er primærmålgruppa.

Organisasjonen drives på frivillig basis, og Torunn har vært ansiktet utad. Molde på Skeiva har hatt månedlige treff i en årrekke, og folk kommer. Noen har funnet sin øyensten, andre har droppet selvmordstanker, og alle har fått seg noen nye gode venner. Gjengen i Molde på Skeiva har det gøy sammen, og latteren sitter løst. Det har vi sett i ulike reportasjer, og mange av oss har deltatt på ulike arrangement.

I tillegg har arrangement som Hurtigruta på Skeiva, Grand Prix-fest, og Jazz på Skeiva, bidratt til at målgruppa trekkes til Molde fra hele fylket, og hele landet.

Det er beviselig flere som har flyttet til Molde på grunn av den åpenheten og den tryggheten man føler her. Veldig mye takket være initiativet til Torunn Haldorsen.

Molde på Skeiva har også startet en ungdomsorganisasjon, fordi det er et behov blant elever ved ungdomsskolene våre, og de videregående skolene, å ha sitt eget tilbud. Torunn er en viktig figur i alt dette arbeidet.

Det er mange som har hatt det vanskelig, men som har fått en bedre hverdag etter en prat med Torunn. De har kommet på treff, og har kjent på tilhørigheten og tryggheten de har savnet tidligere.

Jeg var til stede under utdelinga av Likestillingsprisen i 2017. Det er en pris fylkeskommunen deler ut, og utdelinga var i Ålesund. Jeg var hanekry. Jeg var SÅ kry over at DU hadde fått prisen, og du fikk prisen fra hele fylket.

Vi vet godt at det er ulike deler av dette fylket som nok har hatt større utfordringer med å respektere og akseptere likeverdigheten til LHBT-personer. Da du fikk den prisen, var jeg stolt, selvfølgelig, på dine vegne, jeg var litt stolt på fylkets vegne, men jeg var først og fremst stolt på Moldes vegne.

Jeg mener at det du har fått til her i Molde, det representerer det beste vi kan by på i Molde, nemlig raushet, mangfold, respekt for forskjelligheten. Dette har du vært med å fremelske. Og jeg opplever at vi allerede nå har en mye større respekt og aksept for denne forskjelligheten, takket være deg.

Prisen innebærer et trykk, et diplom og blomster, men først og fremst er det æren til det du har gjort. Det håper jeg du vil være med og bidra til videre. Så vær så god, gratulerer med prisen!