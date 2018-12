Mann mistenkt for overgrep i Molde

Nyheter

Politiet rykket i halv tre tida natt til søndag ut etter å ha mottatt en varselsmelding fra en kvinne i Molde. Politiet ønsker foreløpig ikke å fortelle mer om omstendighetene, men opplyser at en mann i 30-åra er pågrepet mistenkt for overgrep mot kvinnen.

– Vi ønsker å være sparsom med opplysninger siden vi er såpass tidlig etterforskningen av saka. Det jeg kan si er at både det mistenkte mannen og den fornærmede kvinnen ble tatt hånd om av politiet. Kvinnen har senere blitt overlatt til helsepersonell, sier operasjonsleder Erik Mikaelsen ved Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Kvinnen vil bli avhørt av politiet på et senere tidspunkt. Etterforskningsleder ved felles straffemottak i Møre og Romsdal, Ole Ivar Nybø, forteller at politiet har startet sin etterforskning av saka.

– Det jeg kan gjøre foreløpig er å bekrefte at en mann i 30-åra er pågrepet og mistenkt for et overgrep i Molde. Politiet har kontroll og vil følge opp både mistenkte og fornærmede i saka. Vi har startet vår etterforskning av saka, og tar nødvendige etterforskningsskritt. Vi vil følge opp fornærmede videre.

– Hvor i Molde har dette skjedd?

– Per nå ønsker vi ikke å spesifisere stedet nærmere enn at det har skjedd i Molde.

– Kjenner mistenkte og fornærmede hverandre fra tidligere?

– Det kan jeg foreløpig ikke si noe om siden vi er tidlig i etterforskningen av saka.

Mannen som er pågrepet i saka vil bli avhørt i løpet av dagen søndag.