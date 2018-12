Nyheter

Titalls omkom i tsunami

Minst 43 mennesker har mistet livet og 584 personer er skadd etter en tsunami i Sundastredet i Indonesia. Indonesiske myndigheter sier tsunamien muligens skyldes undervannsskred etter et utbrudd i vulkanen Krakatau.

Øystein Andersen fra den norske ambassaden tok bilder av vulkanen da han og familien måtte flykte unna tsunamien.

– Jeg løp og banket på der kona og gutten min lå og sov. Da traff bølge nummer to hotellet vårt så hele bygningen ristet. Jeg kunne se bølgen gjennom vinduet, sier Andersen til NTB.

USAs IS-utsending trekker seg

Brett McGurk, USAs utsending til den amerikanskledede koalisjonen mot IS, har levert inn sin oppsigelse til utenriksminister Mike Pompeo fredag.

McGurk trekker seg i protest mot president Trumps beslutning om å trekke ut de 2.000 amerikanske soldatene i Syria. Spesialutsendingen sa for bare få dager siden at det ville være uforsvarlig å tro at IS er nedkjempet.

Menn tatt med elektrosjokkvåpen

To personer er pågrepet etter trusler med elektrosjokkvåpen i Bergen. Våpenet skal også ha blitt brukt mot en person.

En person fulgte etter mennene mens han hadde telefonkontakt med politiet, som raskt kunne pågripe de to. Politiet vet ikke hvorfor mennene hadde med seg – og truet med -. det ulovlige våpenet.

800.000 på julemarked

Årets julemarked i Bergen har lokket 800.000 til Festplassen. Omsetningen ble 50 prosent høyere enn i fjor.

Julemarkedet holdt åpent 24 dager, en uke lenger enn i fjor, skriver Bergensavisen. Men selv når han tar høyde for flere og lengre dager, sier markedssjef Thomas Ottesen at det var en «sterk økning» i antall gjester.

– Vi hadde 300.000 flere besøkende enn i fjor. Omsetningen for utstillerne har økt fra 20 til 30 millioner kroner.

Bortetap for Rangers

New York Rangers og Mats Zuccarello klarte ikke å holde følge med Toronto Maple Leafs i Canada lørdag. Kampen i Canadas største by var hjemmelagets fra starten, og Rangers endte med å tape 3–5.

Zuccarello fikk drøyt 16 minutter på isen i lørdagens oppgjør.