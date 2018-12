Nyheter

Politiet ble lørdag kveld varslet om en mulig slåsskamp i Molde sentrum. Meldingen gikk ut på at to personer skulle ha kranglet, hvor en person skal ha truet en annen, og at de hadde forlatt et lokale i Molde sentrum.

Politipatruljen som kom til stedet skal raskt ha fått roet ned partene. Politiet kunne ikke si mer om omstendighetene lørdag kveld. Begge partene ble tatt inn til avhør.