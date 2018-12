Nyheter

Ingen skal ha blitt skadet da en renovasjonsbil kjørte av vegen og inn i en lyktestolpe i Setervegen i Molde 13-tida lørdag.

Politiet melder at det var svært glatt på stedet, og utelukket at sjåføren kunne lastes for uhellet. Politiet valgte derfor å ikke opprette sak. Partene skal ha blitt enig om å følge opp saka selv.