Julegave funnet i Sandvegen: Heter du Marthe og har kjøpt ei julegave til Ylva?

Nyheter

Fredag kom en mann inn i resepsjonen på Fylkeshuset med ei julegave han hadde funnet på bakken i Sandvegen. Gaven er pent pakket inn i cellofan med gavebånd i gull. På til- og fra-lappen står det «God jul. Til Ylva, fra Marthe» med flere hjerter bak.

En av dem som jobber i resepsjonen på Fylkeshuset tok kontakt med Rbnett i håp om at gava kan gjenforenes med Marthe, slik at hun får gitt den til Ylva før jul.

– Jeg synes det var for ille at den skulle ligge i resepsjonen på Fylkeshuset over jula. Det ser ut som ei venninnegave, og er skikkelig søt pakke. Det er skikkelig trist om den som eier den ikke skulle finne den igjen, sier hun.

Fylkeshuset er stengt i jula, men kvinna, som ikke ønsker navnet sitt i avisa, tilbyr seg å være behjelpelig om eieren av pakka melder seg.

– Ringer eieren av pakka så kan jeg kjøre ned til Fylkeshuset, låse meg inn, og hente pakka. Det er ingen problem! sier hun.

Rbnett har telefonnummeret til kvinna som jobber på Fylkeshuset og kan formidle kontaktinformasjonen videre.

Så hvis dette kan være din savnede julegave, kan du ta kontakt med Rbnett på telefon: 712 50 000. Tast 3 for redaksjon.