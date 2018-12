Høyesterett i ankesak: – Mannen brøt ikke besøksforbudet

Nyheter

Paret var kjærester og samboere i en kommune i romsdalregionen i fem år. Etter at forholdet tok slutt, begjærte kvinna besøksforbud. Dette fikk hun medhold i fra Møre og Romsdal politidistrikt. Begrunnelsen var at det er grunn til å tro at mannen ellers ville begå en straffbar handling overfor, forfølge og/eller krenke kvinnas fred. Han forbys å oppsøke, å forfølge og på noe vis å ta kontakt med kvinna, verken personlig eller gjennom telefon, tekstmelding, e-post eller annen elektronisk meddelelse, brev, postkort eller annen skriftlig meddelelse, eller gjennom tredjemann. Forbudet gjaldt frem til høsten 2017.

Møttes i treningsstudio

De to hadde lenge trent regelmessig på et treningsstudio i Molde, der de i sin tid traff hverandre.

Utover våren i 2017 støtte de tidligere kjærestene på hverandre på treningsstudioet tre ganger. Kvinna anmeldte mannen for brudd på besøksforbudet. Politiet henla to av tilfellene på grunn av bevisets stilling.

Begge to var usikre på hvordan de skulle forholde seg til besøksforbudet ved trening på treningsstudioet og ble av politiet rådet til å praktisere "førstemann til mølla"-prinsippet, som innebar at den av de to som sist ankom treningssenteret, skulle holde seg unna.

Tok ut tiltale

Statsadvokatene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane tiltalte i november 2017 mannen for brudd på straffeloven § 168, for ved to tilfeller å ha krenket besøksforbudet. Det ene tilfellet gjaldt en hendelse på treningsstudioet våren 2017. Det andre tilfellet er det som denne ankesaken gjelder; at han oppsøkte kvinna mens hun trente på treningsstudioet, slik at han krenket forbudet som var ilagt ham.

Romsdal tingrett frifant mannen for dette forholdet. Tingretten kom til at det var rimelig tvil om mannens tilstedeværelse på treningsstudioet krenket besøksforbudet. For øvrig ble han dømt etter tiltalen til en straff av betinget fengsel i 18 dager og en bot på 5 000 kroner for brudd på dopingbestemmelsen i straffeloven og for brudd på legemiddelloven.

Anket til lagmannsretten

Mannen anket til Frostating lagmannsrett over saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet hva gjaldt overtredelsen av straffeloven § 168, som gjelder brudd på oppholds- og kontaktforbud.

Anken over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen ble henvist til ankebehandling, og lagmannsretten avsa dom der mannen ble frifunnet for overtredelse av oppholds- og kontakforbudet. Lagmannsretten kom – under dissens – til at mannen, ved sitt opphold i helsestudioet den aktuelle kvelden, ikke krenket besøksforbudet. Mindretallet – en fagdommer og en meddommer – mente besøksforbudet var krenket.

For de forholdene han rettskraftig var funnet skyldig i ved Romsdal tingretts dom våren 2018, ble straffen fastsatt til en bot på 6.500 kroner.

Anket til Høyesterett

Påtalemyndigheten anket så frifinnelsen til Høyesterett og gjorde gjeldende at lagmannsretten har anvendt loven feil når den kom til at besøksforbudet ikke var krenket.

Mannen mente at frifinnelsen bygger på riktig lovanvendelse.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om mannen ved sitt opphold den aktuelle kvelden på treningsstudioet forfulgte, besøkte eller på annet vis kontaktet kvinna.

Mannen hadde dratt til helsestudioet i et ærend. Utenfor treningsstudioet oppdaget han kvinna. Hun så også mannen og skyndte seg inn i studioet og begynte å trene. Mannen gikk så inn og ble først stående litt i resepsjonen, og gikk så inn i studioet der kvinna trente. De kunne se hverandre via speil. De var uenge om avstanden mellom dem. Han mente 20 meter - hun mente 5-7 meter. Kvinna forklarte at hun følte ubehag og utrygghet ved hans nærvær, og forlot derfor stedet. De snakket ikke med hverandre.

Plikter ikke å vike unna

Høyesterett tilføyer at begrepene "forfølge, besøke eller på annet vis kontakte" peker mot at tiltalte for å rammes, må utføre en aktiv handling rettet mot den fornærmede. Men at det ikke er en generell plikt til å vike unna når partene møtes tilfeldig.

Høyesterett bemerker at mannen foretok en aktiv handling i retning kvinna da han gikk inn i lokalet der han visste kvinna oppholdt seg. Men det vurderes ikke at denne bevegelsen i seg selv er tilstrekkelig til at han kan sies å ha forfulgt henne eller på annet vis kontaktet henne.

Ut fra denne situasjonen kom Høyesterett fram til at mannen, under oppholdet på treningsstudioet, ikke forfulgte, besøkte eller på annet vis kontaktet kvinna.

Høyestretts konklusjon er at lagmannsrettens lovanvendelse er riktig og anken forkastes.