USAs forsvarsminister går av

Jim Mattis går av som forsvarsminister i februar, kunngjorde president Donald Trump på Twitter.

Trump skriver på Twitter at Mattis går av med pensjon. Mattis selv skriver imidlertid i et brev til presidenten at det er politiske uenigheter som har ført til avgangen.

Sender støtteerklæringer

Mange marokkanere har brukt sosiale medier til å sende støtteerklæringer og uttrykke sjokk og sorg etter det brutale dobbeltdrapet i Atlasfjellene.

Blant annet har moren til drepte Maren Ueland mottatt rundt 4.000 kondolansebudskap på Facebook, og UD har fått uvanlig mange henvendelser fra vanlige marokkanere hvor de uttrykker avsky, skriver Stavanger Aftenblad.

Store styrker ut av Afghanistan

President Donald Trump har bestemt seg for å trekke «store» styrker ut av Afghanistan, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP.

Wall Street Journal erfarer at det er over 7.000 soldater som de kommende ukene vil vende hjem fra det krigsherjede landet. Det er om lag halvparten av soldatene som er i Afghanistan i dag.

Ny arrestordre utstedt på Ghosn

Japansk påtalemyndighet har utstedt en ny arrestordre på bilindustri-toppen Carlos Ghosn, ifølge japanske medier.

Fredag reises det nye anklager om «grovt tillitsbrudd» mot ham, opplyser den kringkasteren NHK og det lokale nyhetsbyrået Jiji. Arrestordren kommer kun timer etter at en japansk domstol avviste en begjæring om forlenget varetekt av den tidligere styrelederen i Nissan.

Ny skattekortpraksis

Grunnlaget for beregningen av nytt skattekort er endret. For noen kan det bety høyere trekkprosent, særlig om man har tjent ekstra godt i oktober.

– Hvis oktoberlønnen din er høyere enn normalt, på grunn av bonus, honorarer, biinntekter eller andre skattepliktige ytelser, så vil grunnlaget for beregningen av inntekt som er bestemmende for neste år også bli for høyt, sier advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.