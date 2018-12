Nyheter

IS kan stå bak

Dansk sikkerhetspoliti PET får opplyst av marokkanske myndigheter at terrorgruppen IS kan stå bak drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Marokko.

Venninne ble funnet drept av forbipasserende turister mandag morgen. En video av det som angivelig skal vise drapet, sirkulerer på internett. Ifølge en politikilde har ikke videoen med dobbeltdrapet å gjøre, skriver den marokkanske nyhetskanalen 2M. Dette er ikke bekreftet av Marokko, Norge eller Danmark.

Gatwick ble stengt

Gatwick flyplass utenfor London var stengt i seks timer natt til torsdag mens politiet etterforsket meldinger om at to droner fløy over flyplassen.

Ved 3.30-tiden natt til torsdag opplyser flyplassen på Twitter at rullebanen er åpnet igjen. Passasjerer som skal reise fra Gatwick torsdag, oppfordres til å sjekke status for flygningen før de drar til flyplassen.

Foreløpig ja til budsjettforslag

Senatet i USA har sikret finansiering av statsapparatet fram til 8. februar. Vedtaket er et viktig steg for å unngå å måtte stenge offentlige etater.

Senatets forlenging av finansieringen i halvannen måned må også godkjennes av Representantenes hus, før amerikanerne kan puste ut i denne omgang.

Brasils president korrupsjonstiltalte

Brasils påtalemyndighet reiser tiltale mot avtroppende president Michel Temer for korrupsjon og hvitvasking av penger.

Påtalemyndigheten mener Temer tok imot en bestikkelse i bytte mot et dekret som ble utstedt i 2017. Han tillot da to havneselskaper å forlenge sine kontrakter i opptil 70 år.

Overgrepsanklager mot 700 prester

Nesten 700 katolske prester i den amerikanske delstaten Illinois anklages for overgrep mot barn. Kirken har selv bare gransket 185 prester.

Etter at myndighetene begynte sin etterforskning i august, har de altså funnet 500 flere prester som skal ha begått overgrep. Statsadvokat Lisa Madigan er sterkt kritisk til kirkens interne granskning. Biskop Blase Cupich sier det er beklagelig at så mange personer har blitt utsatt for overgrep av katolske prester.