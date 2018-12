Manchester United bekrefter: Solskjær er United-manager ut sesongen

Nyheter

Like før klokka halv elleve onsdag formiddag melder Manchester United at Ole Gunnar Solskjær er klubbens nye manager ut 2018/2019-sesongen.

Solskjær får med seg Mike Phelan som trener, sammen med Michael Carrick og Kieran McKenna.

Det er Manchester United som bekrefter Solskjærs United-comeback på sine hjemmesider.

Takker Røkke og Gjelsten

– I fotball vet man aldri hva som kan skje. Det får vi bevis for gang etter gang. Dette er en mulighet jeg måtte ta. Jeg gleder meg enormt til å få lede Manchester United fram til sommeren. Samtidig vil jeg følge nøye med hva som skjer her hjemme. Vi har bygd sten for sten og avslutningen av sesongen i år gir oss håp om nok en god sesong. Erling, Trond og Per Magne kommer til å gjøre en meget jobb mens jeg er borte. Samtidig vil jeg takke klubben, og Kjell Inge og Bjørn Rune for nok en gang å ønske meg lykke til i verdens største klubb, sier Ole Gunnar Solskjær i en pressemelding fra Molde FK.

Solskjær skrev nylig kontrakt med Molde som strekker seg ut 2021. Klubben skriver i pressemeldingen at Erling Moe tar over som trener for Molde.

– At Manchester United forespør Molde FK om å låne manager er jo i seg selv en begivenhet, og ikke minst en tillitserklæring til både Ole Gunnar og Molde FK. Vi er positive til å låne ut Ole Gunnar, vi ønsker både han og klubben suksess, sier Neerland.

– Dette er en stor anledning for Molde FK, vi tror det vil være utviklende og er med på å sette Molde FK ytterligere på fotballkartet, sier han.